Coronavirus, il festival mondiale della musica al Trasimeno annullato: "Impossibile fare progetti per i prossimi mesi"

Dopo il Festival Internazionale del Giornalismo, un altro evento a caratura mondiale è costretto a fare i conti con l’emergenza sanitaria legata al Covid 19. Il Trasimeno Music Festival, giunto alla 16esima edizione, è stato cancellato. A darne notizia è il direttore artistico, la pianista canadese Angela Hewitt: "Con profonda tristezza, vi comunico la cancellazione del Trasimeno Music Festival 2020 a causa dell'epidemia di coronavirus”.

L’edizione 2020 che richiama ogni in Umbria platea e artisti da tutto il mondo, sarebbe dovuta andare in scena dal 27 giugno al 4 luglio nella splendida cornice del Trasimeno, ma “la situazione attuale, a livello mondiale, rende impossibile in questo momento fare progetti per i prossimi mesi. È purtroppo ovvio che il nostro pubblico, che ogni anno ci raggiunge in Umbria da tutte le parti del globo, quest'estate non potrà farlo”, è il commento amaro di Hewitt.

Quest’anno avrebbero dovuto esibirsi artisti come Ian Bostridge e Salman Rushdie, e grandi ensembles di prestigio dall'Italia (l'Orchestra e il Coro de La Verdi di Milano) e dal Canada (Opera Atelier, Toronto).

Il Festival, come spiegato dal direttore artistico, ha ricevuto anche un enorme sostegno da donatori privati del mondo e sono tutti determinati a tornare non appena sarà possibile organizzare un'altra settimana di musica da trascorrere in splendida compagnia, in un paese che amano molto, l'Italia.

“Auguro a tutti gli italiani di superare questa epidemia con grande forza e pazienza, ed esprimo loro tutta la mia solidarietà: restate a casa, ascoltate e suonate buona musica, e speriamo in tempi migliori. Quando arriveranno, il Trasimeno Music Festival sarà lì, pronto per ricominciare”.