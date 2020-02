Festival di Sanremo, Achille Lauro come Francesco di Assisi? Ecco come la pensano i social...

Achille Lauro come San Francesco? Se questo era l'intento dell'artista romano alla prima serata del Festival di Sanremo, dove durante la sua esibizione si è liberato del vestito restando con una tutina "'spogliandosi' come fece il 'poverello' di Assisi consegnando i suoi abiti al ricco padre, non tutti gli 'internauti' sono rimasti convinti dalla sua performance sottolineando che il suo look ricordava piuttosto la Madonna addolorata di San Severo, mentre altri 'citano' l'imperato Comodo nel film 'Il Gladiatore' o l'omonimo Achille Lauro che fu armatore e sindaco di Napoli.

E se ad alcuni poi l'outfit dell'artista romano ricordava quello di Paolo Villaggio o Lino Banfi in alcune delle più celebri commedie italiane, altri ancora sono tornati indietro nel tempo 'ripescando' Alberto Camerini, Renato Zero o Anna Oxa se non addirittura star internazionali come David Bowie o Freddie Mercury sostenendo così che Achille Lauro "non si è inventato niente"...

