Festival del Medioevo, il sindaco Filippo Mario Stirati: “Evento culturale ineludibile per Gubbio”

Confermatissimo a Gubbio il Festival del Medioevo che per l'edizione 2020 sarà incentrato sul tema del Mediterraneo, sul mare nostrum. L'evento è previsto da 23 al 27 settembre e, ovviamente, come per le passate edizioni, ci sarà la presenza di prestigiosissime personalità del mondo della cultura, della ricerca sia italiane che internazionale.

"Ospiti e studiosi che fanno sì che il Festival si configuri sempre di più come uno degli eventi culturali più importanti, più significativi e anche di più elevato spessore che la città abbia elaborato nel corso di questi ultimi cinque anni - ha detto il sindaco Filippo Mario Stirati - Quello che voglio sottolineare è che, oltre al radicamento della manifestazione e alla sua capacità di offrire sempre un programma di elevatissimo profilo, stiamo lavorando per incardinarla in maniera definitiva nell’attività politico-istituzionale, amministrativa e quindi culturale della città, attraverso l’individuazione di uno strumento giuridico che possa darle solidità, certezza e proiezione futura, mi riferisco alla Fondazione del Festival alla quale stiamo lavorando e per la quale stiamo mettendo insieme tutti gli elementi utili anche dal punto di vista normativo, operativo per far sì che possano essere coinvolte anche altre istituzioni sovraordinate, quali la Regione Umbria in primis e credo anche il Ministero dei Beni Artistico-Culturali - ha concluso il sindaco - Questo lavoro fa sì che guardiamo al futuro con grande fiducia e soprattutto riteniamo che nel periodo autunnale, ma fondamentalmente in tutto l’orizzonte dell’anno, il Festival del Medioevo diventi un riferimento ineludibile anche per la promozione della città".