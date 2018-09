Festival del Cinema di Venezia, una "sirena" umbra sul red carpet tra i più famosi al mondo

L’attrice assisiate Debora Cattoni è stata una “sirena” al Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Non solo star nazionali e internazionali del grande schermo ma, sul prestigioso red carpet, anche una rappresentante dell’Umbria e della patria di Francesco. Sotto gli occhi elettronici delle digitali e i lampi dei flash di oltre 300 fotografi.

Debora Cattoni, proprio nella città lagunare, è stata protagonista di uno shooting fotografico by Stefano Cincotto, dress by Marta Rocca, accessori Gattacci, Hotel Friendly Venice. È dunque riuscita a realizzare un sogno: quello di calcare le scene di un Festival storico. Sul piano manageriale, Debora dichiara: “Una delle motivazioni più grandi che mi spinge ad andare avanti nel difficile mondo dello Star System è la dedizione al lavoro, grazie al quale riesco a raggiungere sempre maggiore consenso e credibilità”.

Debora Cattoni, attrice, manager e imprenditrice di successo, sta fra l’altro organizzando uno speciale evento che si svolgerà, il prossimo 20 ottobre, presso il Museo Ferruccio Lamborghini di Funo di Argelato. Da perfetta event manager, al Tonino Lamborghini Forum Night porterà, quale ospite d’eccezione, l’attore e cantante italo-americano Robert Davi che si esibirà nel formidabile repertorio di blue eyes Sinatra. Sarà un modo di fare rivivere una leggenda del pentagramma, oltre che un carismatico e poliedrico attore hollywoodiano.

A Venezia, Debora si è presentata con la delegazione di “Dragged Across Concrete” (film fuori concorso), che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica. Il relativo articolo, pubblicato sulla testata giornalistica internazionale “Daily Maily Uk”, ha messo in risalto la notizia della presentazione alla Biennale di Venezia di questa pellicola che, dopo l’anteprima di una vetrina così importante, farà parlare di sé. Come è certo che sentiremo ancora parlare della nostra attrice e manager Debora Cattoni, che compare nel suo splendore tra le foto pubblicate da Daily Maily, assieme alla rappresentanza del cast.