Festival di Sanremo, la divina Monica Bellucci dice no ad Amadeus: ecco il perché...

"Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro". Così, con una nota diffusa dal suo ufficio stampa, la 55enne umbra Monica Bellucci ha comunicato la sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo. Da capire se dietro le "cause maggiori" di cui parla l'attrice di Città di Castello ci siano degli impegni di lavoro oppure un modo di 'sganciarsi' dalla polemica nata dopo le recenti parole di Amadeus (“Ha la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro” ha detto presentando la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, che lo accompagnerà nella conduzione insieme ad altre nove donne, a questo punto otto senza la Bellucci).