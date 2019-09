Il presidente del Consiglio Conte ad Assisi per la Festa di San Francesco

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà ad Assisi il prossimo 4 ottobre dalle 10 in occasione della festa di San Francesco Patrono d'Italia. Una celebrazione che vede coinvolte tutte le scuole di ogni ordine e grado alla luce della Legge che ha dichiarato proprio il 4 ottobre “Giornata di dialogo e di fraternità tra fedi e culture diverse”. Ad offrire l'olio che alimenta la lampada che arde sulla tomba di San Francesco sarà la Toscana, a nome dell'Italia intera.

A presiedere la celebrazione ci sarà l’arcivescovo metropolita di Firenze, monsignor Giuseppe Betori. Dopo la Santa Messa e l'accensione della Lampada Votiva al Santo, il presidente Conte parlerà alla Nazione dalla loggia del Sacro Convento. La giornata si concluderà con la benedizione, all'Italia e al mondo, con la Chartula di San Francesco. L'intero evento verrà trasmesso in diretta su Rai1.

"Mai come oggi – ha dichiarato padre Enzo fortunato, direttore della sala stampa – abbiamo bisogno di riscoprire i gesti e l'umanità del Patrono del nostro Paese". A nome del Papa sarà presente il legato pontificio per le basiliche papali, cardinale Agostino Vallini. Ad accogliere i sindaci, le istituzioni regionali, le autorità e i pellegrini provenienti dalla Toscana e da altre zone d'Italia sarà il Custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti.

Le Ferrovie dello Stato Italiane hanno messo a disposizione, dal 3 al 5 ottobre, uno sconto particolare per i pellegrini che raggiungeranno la città del poverello in treno. La festa di san Francesco indicata, dal Parlamento nel 2005, quale “solennità civile e giornata per la pace, per la fraternità e il dialogo fra le religioni”, rappresenta un'occasione per continuare a proporre gli ideali e i valori del Poverello e le sue forti scelte di vita. La determinazione sancita dal Parlamento offre un modo in più per diffondere il suo messaggio.