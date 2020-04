Festa della Liberazione, il 25 aprile nella provincia di Perugia: tutte le iniziative

Una Festa della Liberazione condizionata dall'emergenza coronavirus che domani, 25 aprile, costringerà paradossalmente gli umbri come il resto degli italiani a rimanere 'prigionieri' nelle loro abitazioni a causa delle limitazioni agli assembramenti e agli spostamenti imposte dal governo fino al 4 maggio per contenere il contagio. Nonostante questo i comuni della provincia di Perugia si stanno organizzando per celebrare la ricorrenza della liberazione dell'Italia dal nazifascismo.

PERUGIA - Questo il programma del Comune di Perugia: "Si comunica che la consueta festività del 25 aprile, 75° anniversario della Liberazione, non sarà celebrata con corteo e pubblico in ragione dei provvedimenti restrittivi legati all’emergenza COVID-19 - spiega l'amministrazione perugina -. È previsto il consueto imbandieramento degli edifici pubblici e la deposizione di corone presso i monumenti ai caduti dal solo sindaco con il seguente programma: ore 10.30 Civico Cimitero deposizione corona al Sacello dei Caduti; ore 11.00 deposizione corona in Borgo XX Giugno presso la lapide in ricordo dei Patrioti fucilati dai nazi-fascisti; ore 11.30 deposizione corona al Monumento dell’Ara Pacis in memoria di tutti i Caduti in guerra".

BEVAGNA - Anche Bevagna si prepara a celebrare il 25 aprile, con la memoria e il ricordo della Liberazione che non si fermano nemmeno in tempidi coronavirus. “Quest'anno - spiega il sindaco Annarita Falsacappa - più convintamente dobbiamo celebrare la nostra libertà. Costretti all'isolamento, al distanziamento sociale, idealmente ci stringiamo insieme come popolo, come italiani”. Viste le disposizioni della Prefettura di Perugia, alle cerimonie sul territorio sarà presente solamente l'autorità deponente, con esclusione di qualsiasi forma di assembramento. Per il 75esimo anniversario della Liberazione, verrà quindi deposta una corona d'alloro presso i monumenti ai caduti di Bevagna, Cantalupo, Torre del Colle, Limigiano, Gaglioli e Castelbuono. “In questo difficile momento che ci vede tutti in difesa contro il coronavirus, in una guerra che ci riporta simbolicamente a quella Liberazione che riscattò e ridiede slancio all'Italia dopo tante sofferenze e tanti morti, dobbiamo restare uniti - conclude il sindaco - e far prevalere la nostra forza di popolo straordinario”.