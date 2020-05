L'attesa per il ritorno della Festa dei Ceri diventa un docufilm: al via le riprese

La lunga attesa per il ritorno della festa dei Ceri, diventerà un docufilm grazie alla proposta dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale di realizzare un’installazione visiva dedicata alla non presenza della Festa dei Ceri nell’anno 2020. Proposta accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale di Gubbio e così, dal 28 al 30 maggio, inizieranno le riprese cinematografiche. La notizia è stata annunciata attraverso la pagina facebook del Sindaco del Comune di Gubbio, Filippo Mario Stirati.

L’evocazione dell’assenza (quest’anno la festa è saltata a causa dell’emergenza sanitaria) attraverso la video-arte sarà messa in scena da Openlabcompany -lo stesso team di exhibition designers che ha realizzato gli affreschi milanesi e l’intera performance incentrata sulla piazza e proiettata sull’intera facciata del Palazzo dei Consoli accompagnata dalla suonata del Campanone, verrà a sua volta filmata, da terra e in volo, con un set di cinecamere in movimento per la regia di Francesco De Melis, che ha ideato l'intero evento in collaborazione con l'Archivio di Antropologia Visiva dell'Istituto.

Per permettere la realizzazione di questa opera artistica che prevede l’assenza totale di pubblico, sarà chiusa (transito e sosta) Piazza Grande dalle ore 20.00 alle ore 24.00 per i giorni dal 28 al 30 maggio p.v. ( sarà comunque gestito il transito dalla troupe per eventuali esigenze) e di alcune vie oggetto delle riprese quali Via Dante e ultimo tratto di Via dei Consoli da incrocio Largo del Bargello e Via Remosetti dalle 18.00 alle 21.00.