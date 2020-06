Perugia festeggia una nuova centenaria: Clara Trubbianelli premiata dal Comune

Festa a Perugia per una nuova centenaria. È stato l’assessore Luca Merli a portare gli auguri dell’amministrazione comunale alla signora Clara Trubbianelli, nata il 22 maggio 1920 a Ospedalicchio di Bastia.

Sarta fin dall’età di 15 anni, la signora Clara ha aperto una sua piccola azienda di sartoria in cui insegnava il mestiere alle ragazze del posto, che poi lavoravano con lei. Alla fine degli anni 50 ha conosciuto l’uomo che, qualche anno dopo, è diventato suo marito, Umberto Ferrari, e si è trasferita a Perugia, dove ha cominciato a lavorare nel bar di famiglia, accogliendo i clienti per quasi cinquant’anni. Donna intraprendente e forte, negli anni 80 ha anche aperto un suo negozio di abbigliamento in città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Un’altra nostra concittadina che arriva a questo significativo traguardo con una grinta da fare invidia a un giovane. -ha detto l’assessore Merli- Per me, portare gli auguri dell’amministrazione alla signora Trubbianelli è stato come fare un salto indietro nel tempo, ritrovare quel sorriso che vedevo sempre da giovane, come molti perugini, al bar Ferrari. Sono felice di averla potuta festeggiare insieme alla sua famiglia.”