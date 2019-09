Festa per i 20 anni del negozio 'Perugina': cioccolato per tutti e un defibrillatore per il 118

Un compleanno da vivere con gusto al numero 101 di Corso Vannucci, dove lunedì 30 settembre si festeggeranno i 20 anni del negozio 'Perugina'. Una giornata speciale, in cui nel centro storico perugini e i turisti potranno lasciarsi tentare dal Bacio' più famoso al mondo e dalle tante specialità che un maestro cioccolatiere inizierà a produrre già di prima mattina, con degustazione per i visitatori, che proseguirà per tutta la giornata.



IL PROGRAMMA - La società che gestisce il negozio, nella persona del suo amministratore Simone Mariucci, ha programmato per lunedì mattina alle ore 11 una semplice cerimonia alla quale interverrà Antonio Onnis, commissario straordinario della Azienda ospedaliera di Perugia. “Sarà l’occasione per festeggiare un anniversario che ci inorgoglisce - sottolinea Mariucci -. Il nostro negozio è meta quotidiana di turisti di tutti i continenti che ci ricordano continuamente come la nostra città viene identificata per la patria del cioccolato. La mia famiglia, in segno di gratitudine verso la città che nel tempo ha premiato la nostra struttura commerciale, donerà all’Ospedale un defibrillatore di ultima generazione che verrà utilizzato dalla centrale del 118”.