FerroGommaShow - Fcu: ripartono i lavori sulla “Tratta Sud”, ma solo per 10 chilometri

A sorpresa ieri mattina sono iniziati i lavori di disboscamento lungo la cosiddetta “Tratta Sud” della ex Ferrovia Centrale Umbra. Dopo la presentazione del piano quadriennale di Rete Ferroviaria Italiana, che non lasciva molte speranze di veder accader niente nel breve termine lungo la centrale umbra, ieri mattina una piacevole sorpresa ha tirato fuori dall’oblio la ex Fcu.

In realtà i lavori erano nell’aria già da 72 ore. Partiti senza fanfara, senza grandi annunci ne conferenze; anche in questo si sono rivelati una sorpresa rispetto a qualche inaugurazione di troppo a opera non completamente terminata. Ad ogni modo si tratta solo di operazioni di pulizia che dovrebbero interessare il solo tratto di 10 chilometri da Perugia Ponte San Giovanni fino a poco oltre la stazione di San Martino in Campo.

Peraltro non sono previsti lavori ulteriori. Pertanto lo spettacolo di rotaie deformate, poggianti su massicciate instabili, sarà ancora ben visibile anche presso il secondo binario della stazione di San Martino in Campo. Questa ed altre situazioni impediscono la circolazione in sicurezza di convogli ferroviari. Durante le operazioni di pulizia la linea sarà percorsa linea viene percorsa solo da un mezzo ibrido ferroviario/stradale dotato di braccio meccanico e trita-rami. Insomma un’opera funzionale per ora solo alla facciata della linea, ma che si spera non sia solo un pro-forma in vista del voto del 27 ottobre. A dispetto di quel che la malizia, e a volte purtroppo l’abitudine, ispirano a pensare, ci si augura che sia il preludio ad una presa di coscienza, anche se in extremis, della valenza strategica della ex Fcu nella sua interezza.

Di seguito, oltre ad un breve video dei lavori, sarà possibile vedere quanto in effetti il volto della linea sia mutato nell’arco di sole 24 ore. Tutto il materiale è stato girato presso la fermata di Balanzano.

