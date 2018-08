Leonardo Cenci non si ferma mai, Ferragosto in ospedale con i malati: "Portiamo speranza"

Ferragosto in ospedale a Perugia. Per il quinto anno consecutivo Avanti Tutta onlus ha trascorso il pomeriggio del 15 agosto in oncologia medica. Un appuntamento fisso che l'associazione perugina ha in calendario insieme alle visite programmate per il Natale, Pasqua, carnevale e all'oncotombolata di Capodanno. Con l'occasione è stato consegnato a tutti i presenti del cocomero, gentilmente offerto dall'Azienda agricola Fioroni di Panicarola di Castiglione del Lago.

"Sono cinque anni che andiamo in ospedale in occasione delle giornate legate alle feste, diciamo, canoniche", afferma Leonardo Cenci, presidente di Avanti Tutta onlus. "Sono quelle più lunghe - prosegue - dove il malato e la famiglia sentono di più il difficile momento che stanno vivendo. Ogni volta che vado in ospedale riesco a percepire un senso di utilità che mi fa sentire veramente una persona fortunata. Nel mio piccolo cerco di dare sollievo e speranza a chi deve rimanere ricoverato. La mia presenza e quella dei volontari ha anche lo scopo di non far sentire sole queste persone ed il fatto che continuiamo incessantemente ad essere presenti, il più possibile a sostegno dei malati, ci rende quasi un punto di riferimento. Quando parlo con alcune delle persone ricoverare - conclude Cenci - ho la sensazione che ci vedano come un faro di speranza".

Avanti Tutta non si ferma mai. Sono in pieno svolgimento i preparativi per la sesta edizione degli "Avanti Tutta Days", in programma il prossimi 8 e 9 settembre a Pian di Massiano. Molte le novità previste che daranno sicuramente un volto nuovo alla manifestazione gratuita aperta a tutte le famiglie umbre. L'associazione sarà presente anche ad alcune iniziative come il "Festival del Ben-essere", che avrà luogo ad Isola Maggiore domenica 26 agosto, e la"Barton Ten", la corsa podistica nazionale sulla distanza dei 10 km in programma domenica 2 settembre a Pian di Massiano. Mercoledì 29 agosto (ore 21) Leonardo Cenci presenterà il suo libro "Ama, Vivi, Corri. Avanti Tutta!" a San Venanzo all'interno del calendario dell'Agosto Culturale Sanvenanzese.

Ma non solo. L'associazione è al lavoro per la prossima donazione, prevista a fine settembre, che consisterà nel restyling della sala d'attesadell'oncologia medica e medicina interna. Lo spazio a disposizione dei malati e dei loro familiari cambierà completamente volto per diventare una specie di salotto di casa per rendere più confortevole il soggiorno di tutte le persone che devono sostare in ospedale.