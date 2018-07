Seggiolini 'speciali' per non dimenticare i bimbi in auto: Fdi: "Il Governo rende obbligatori gli allarmi salva bebè"

“Se grazie alla proposta di Fratelli d’Italia si salverà la vita anche a un solo bambino significa che il nostro impegno politico è stato ben investito”. Così il deputato Emanuele Prisco e il senatore Franco Zaffini commentano soddisfatti l’iniziativa del governo di rendere obbligatori i sensori che impediscono di dimenticare i bambini in auto.

Spiegano in una nota congiunta i parlamentari umbro: “L’iniziativa era stata sottoposta al premier Conte dalla presidente del partito, Giorgia Meloni, nel colloquio “vuto all’inizio del mandato e sembra che l’esecutivo ci abbia ascoltato e intenda realizzarla». Pochi giorni dopo il loro insediamento Prisco e Zaffini avevano presentato a Montecitorio e a Palazzo Madama una proposta di legge per rendere obbligatoria l’installazione, nei seggiolini, di strumenti di allarme salva bebè per evitare che potessero ripetersi i drammi dei bambini dimenticati in auto dai genitori.

Con il caldo estivo – concludono Prisco e Zaffini – una dimenticanza del genere da parte di un adulto può diventare fatale come, purtroppo, le cronache hanno raccontato anche in Umbria a Passignano sul Trasimeno quando nel 2011 morì un bimbo di appena 11 mesi”.