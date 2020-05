Fase 2, torna in vigore la sosta a pagamento sulle strisce blu e riattivata la ztl nel centro storico di Perugia

Strisce blu a pagamento e zona a traffico limitato ripristinata. Lunedì 18 maggio inizia la Fase 2 con la ripresa delle attività, pur se con tutte le regole imposte da Governo e Regione, e anche le misure straordinarie di modifica degli orari della ZTL (sempre aperto) in centro storico e della sospensione del pagamento della sosta nelle aree a parcometro, cessano.

Ripristinate le modalità di accesso alla Ztl (qui si può consultare il regolamento ) nei varchi predisposti e controllati:

- via del Roscetto: tutti i giorni accesso consentito dalle 16 alle 20 (divieto di accesso dalle 20 alle 16 del giorno successivo).

- corso Bersaglieri: giorni feriali accesso consentito dalle 21 alle 14 del giorno successivo (divieto dalle 14 alle 21); nei giorni festivi accesso vietato dalle 00.00 alle 24.00

- corso Garibaldi: giorni feriali accesso consentito dalle 13 alle 24 (divieto dalle 00.00 alle 13); giorni festivi

accesso consentito dalle 7.00 alle 24.00 e accesso vietato dalle 00.00 alle 7.

Accessi di via Campo Battaglia, via Battisti, via della Sposa, via Appia, via San Sebastiano, dal lunedì al venerdì accesso consentito dalle 13.00 alle 24.00, accesso vietato dalle 00.00 alle 13.00; sabato, domenica e festivi accesso consentito dalle 7.00 alle 24.00, vietato dalle 00.00 alle 7.00.

Essendo in corso i lavori alle scale mobili di via dei Priori, per agevolare l’ingresso e l’uscita

dalle scuole della zona ha deliberato di modificare in via temporanea fino al 30 giugno 2020, l’orario di apertura della ztl del centro storico, limitatamente ai varchi di accesso di via della Sposa e di Via Cesare Battisti, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, secondo i seguenti orari:

Varco di Porta S. Susanna (via della Sposa): divieto di transito e sosta nella Z.T.L. dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 8,30 alle ore 12,30; varco di via Cesare Battisti: divieto di transito e sosta nella Z.T.L. dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 8,30 alle ore 13.

Accesso di via Masi libero h24 solo nel corridoio da via Masi a Piazza Italia. Nuovi Varchi di via Fanti, via del Parione, via Bonazzi, via Baglioni, dal lunedì al venerdì accesso consentito dalle 13 alle 24; accesso vietato dalle 00.00 alle 13.00; sabato, domenica e festivi accesso consentito dalle 7.00 alle 24; accesso vietato dalle 00.00 alle 7.

Le aree di sosta con le strisce blu torneranno a pagamento da lunedì 18 maggio.

