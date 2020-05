Fase 2, i commercianti dell'acropoli invitano tutti a tornare #alcentrodinuovo

I commercianti del centro storico di Perugia girano un video per rilanciare l'acropoli in vista della Fase 2 e nasce #alcentrodinuovo.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione dei commercianti, artigiani e cittadini del centro “Perusia Futura” e il video "Al centro di nuovo" è stato realizzato dalla scuola di videomaking Brain Studios.

Tre clip che riassumono la bellezza dell’acropoli e danno "voce ai tanti volti del territorio, che come una grande famiglia, si rivolgono direttamente ai propri concittadini, invitandoli a riappropriarsi degli spazi e delle opportunità che il centro offre".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La testimonianza di una "cittadinanza viva, attiva e dinamica, una comunità determinata che non si arrende ma che si schiera in prima linea per promuoversi, rilanciarsi e che unita percorre la strada della rinascita".