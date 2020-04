Il ritorno alla normalità passa anche per i giochi tradizionali: le date per lotto, super-enalotto e slot

Il ritorno alla normalità, anche in questi tempi economicamente difficili per molti, passa anche per i giochi popolari che sono stati banditi per arginare i movimenti in chiave anti-contagio. In Umbria, e non in tutti i comuni (per speficiche delibere), è stata ammessa solo la vendita dei Gratta&Vinci. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una determinazione direttoriale a firma del direttore Marcello Minenna, con la quale si determina il calendario della riapertura di alcuni giochi anche sul territorio umbro.

Dal 27 aprile - riporta l'agenzia Agimeg - la ripresa della raccolta dei giochi numerici 10eLotto, Million Day, Winforlife e Vincicasa. Dal 4 maggio la ripresa dei giochi SuperEnalotto, SuperStar, Eurojackpot e Lotto tradizionale e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’agenzia. Dall’11 maggio ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi, non sportivi e simulati mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento e della raccolta tramite dispositivi elettronici tipo slot machine.