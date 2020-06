Fase 3, riaprono gli aeroporti ma non quello di Perugia. Il ministero: "Autorizzati gli scali che ne hanno fatto richiesta"

Si torna a volare negli aeroporti italiani. L’apertura dei confini interregionali ed esteri ha reso necessario aggiornare le disposizioni anche per i trasporti. Non solo le auto private, ma anche treni, traghetti e quindi aerei. Da oggi, 15 giugno, fino al 14 luglio, tornano attivi i voli da e per gli scali di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Verona Villafranca.

Perugia non c’è. L’autorizzazione, si legge nel decreto firmato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, è stata concessa a quegli aeroporti che ne hanno fatto richiesta. Segno, sembrerebbe, che questa non sia arrivata dal San Francesco di Perugia che continuerà, quindi, a gestire l’aviazione generale e non quella commerciale, potenzialmente turistica, almeno fino alla metà di luglio. A stagione estiva già avanzata, per quanto di stagione in questo 2020 sembra difficile poter parlare, viste l’emergenza covid 19 e le sue conseguenze, in questo caso in particolare economiche.