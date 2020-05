Fase 2, l'Università di Perugia si presenta alle future matricole: l'Open day diventa virtuale

Orientamento a distanza per scoprire l'offerta formativa dell'Università di Perugia. Da lunedì 11 maggio, è in programma un ampio calendario di Open Day virtuali per far conoscere da vicino, alle aspiranti matricole, i corsi di studio: in diretta streaming docenti e tutor accoglieranno i ragazzi e illustreranno come sono organizzati i corsi, le strutture didattiche e i laboratori e gli sbocchi professionali.

All’indirizzo internet https://www.unipg.it/orientamento/orientamento-virtuale si può consultare il calendario completo degli Open day virtuali, le modalità di iscrizione e la guida con le indicazioni per partecipare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E’anche possibile accedere alla sezione ClickOrienta, il portale di orientamento a distanza con contenuti video, infografiche, brochure digitali e ogni altro contenuto utile per conoscere l'Offerta Formativa dell’Università degli Studi di Perugia.