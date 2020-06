Fase 2, a Foligno i parcheggi tornano a pagamento: le novità per la Ztl

E’ stata firmata l’ordinanza che regolerà la Ztl nel centro storico di Foligno fino al prossimo 31 luglio. Dopo la sospensione per l’emergenza Covid-19, dal 3 giugno torna a pagamento la sosta nelle aree di parcheggio gestite direttamente dal Comune di Foligno, con la presenza dei parcometri. Inoltre la sosta sarà di nuovo regolamentata da disco orario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la Ztl, invece, è stata prorogata la ordinanza numero 80 del 31 marzo fino al 31 luglio. Ecco tutte le novità: la soppressione, per lo stesso periodo del senso di marcia previsto nella via Cairoli per i veicoli provenienti da Piazza San Francesco e diretti in via del Cassero; l’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da Piazza San Francesco e diretti verso via Cairoli; la conferma della Zona a Traffico Limitato in via Mazzini a partire dall’intersezione con via Cairoli dal 02/06//2020 al 31/07/2020 (salva ulteriore proroga) con orario di transito dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle ore 01 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi e dalle 14 alle 01 la domenica e nei giorni festivi; rimangono in vigore i seguenti orari della ZTL in via Mazzini, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle ore 19,30; di modificare ulteriormente gli orari di vigenza in tutte le altre vie interessate dalla Zona a Traffico Limitato nel periodo compreso tra il 02/06/2020 al 31/07/2020 (salva ulteriore proroga) come segue: varco ZTL di Via S.Giovanni dell’Acqua all’altezza dell’intersezione con via Isolabella e varco ZTL di via XX Settembre all’altezza dell’intersezione con la Piazza San Giacomo nei giorni di lunedì–martedì–mercoledì-giovedì dalle 19.30 alle ore 24, e nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi con inizio del divieto alle 19,30 e la cessazione del medesimo alle 01 del giorno seguente; la domenica e i giorni festivi inizio del divieto alle 14 e cessazione del medesimo alle 01; varco ZTL di via Garibaldi all’altezza dell’intersezione con piazza Giacomini nei giorni di lunedì–martedì–mercoledì–giovedì dalle 20 alle ore 24, e nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi con inizio del divieto alle 20 e la cessazione del medesimo alle 01 del giorno seguente; nonché la domenica e i giorni festivi inizio del divieto alle 14 e cessazione del medesimo alle 01.