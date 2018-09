Arriva la "Farmacia dei Servizi": nuovi screening e controlli in Umbria, ecco quando

Parola d'ordine: prevenzione. Con il progetto 'Farmacia dei Servizi', promosso da Farma Service Centro Italia e Novartis con il patrocinio della Regione Umbria e di Federfarma Umbria, le farmacie regionali vanno incontro alle esigenze dei cittadini incrementando lo spirito di servizio nei loro confronti.



Alla la sala Oliva Fonteni di Farmacentro, a Perugia, sono stati presentati i risultati della prima campagna del progetto, 'I Love life', che si è tenuta nelle farmacie aderenti lo scorso giugno e presentate le due successive, 'Il Soffio che Previene' riguardante la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco) e l'Asma Allergico, che tra l'altro ha ottenuto anche il patrocinio Aipo (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) in programma dal 24 al 29 settembre e 'Chiedi al Tuo Dermatologo' inerente la Psoriasi prevista dal 3 al 31 ottobre.



"Da tempo mettiamo in campo risorse ed energie per fornire servizi sempre più all'avanguardia ai cittadini – ha detto il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani -, favorire la cultura della prevenzione e giocare un ruolo fondamentale nell'apertura a progetti innovativi".



E ancora: "La prima campagna "I love life", svoltasi nel mese di giugno 2018, ha fornito dati interessanti. In Umbria all’iniziativa hanno aderito 1.111.persone (483 a Terni e 628 a Perugia) di cui 515 maschi e 596 femmine, nella fascia di età compresa tra i 16 e 92 anni. Di queste l’86% si è sottoposto almeno una volta nella vita ad un controllo cardiologico ed il 50% sa cosa è lo scompenso cardiaco cronico. Il 16,9% degli intervistati è risultato un paziente scompensato. Di questi l’86,7% si rivolge ad un cardiologo per i controlli e l’84,5% rispetta con costanza la terapia. Il 97% degli intervistati si è mostrato favorevole ad una tale iniziativa di promozione della salute in farmacia".



Per quanto riguarda 'Il Soffio che Previene', "tramite l'Air Smart Spirometer, spirometro digitale collegato ad un app sarà possibile effettuare lo screening spirometrico e con l'Asma Control Test valutare eventuali evidenze di asma allergico. Entrambi i test saranno gratuiti e non vogliono sostituire ulteriori accertamenti specialistici, ma educare l'utente ad un costante monitoraggio della propria salute. Per 'Chiedi al tuo Dermatologo' ci saranno inoltre attività di carattere informativo”.



L'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Barberini, che ha sottolineato “come le farmacie ormai stanno diventando sempre più dei presidi per la tutela della salute tramite importanti iniziative organizzate. Il progetto 'Farmacia dei Servizi' va proprio in questa direzione e quindi non possiamo che applaudire e fare sistema affinché screening e prevenzione restino sempre all'ordine del giorno”. Presente inoltre il consigliere regionale Attilio Solinas, presidente della Terza Commissione Consiliare permanente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria che tra le varie materie si occupa di tutela della salute: “Incrementare le attività che possono garantire al cittadino dei servizi sempre più capillari è davvero ottima cosa. In questo le farmacie si stanno dimostrando all'altezza della situazione”. Gli pneumologi Marco Dottorini e Roberto Tazza, al termine dei loro interventi, hanno messo in atto una dimostrazione dell'uso dell'Air Smart Spirometer. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche la presidente di Sunifar (sindacato unitario farmacie rurali) e Federfarma Perugia, Silvia Pagliacci e il segretario di Federfarma Umbria Gianluca Ceccarelli.