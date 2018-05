Nuovi servizi nelle farmacie Afas di Perugia: partenza a giugno

Un nuovo servizio nelle farmacie comunali di Perugia dell’Afas. La sperimentazione, secondo quanto anticipato, partirà da giugno in quattro farmacie della città grazie alla convenzione firmata tra Afas e la Anmic, l’associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili.

Afas metterà a disposizione dei punti informativi in 4 farmacie comunali di Perugia dove gli operatori Anmic offriranno i seguenti servizi: informazioni relative alla domanda di invalidità civile; handicap (L.104/92); collocamento mirato (L. 68/1999); domanda cecità e sordità; informazioni per agevolazioni fiscali per disabili; consulenze per ricorsi giudiziali per invalidità civile; consulenze medico legali; consulenze legali; integrazione scolastica; barriere architettoniche ed uno sportello antidiscriminazione per persone con disabilità.