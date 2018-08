Facebook down, il social non funziona: problemi per gli utenti

Facebook down. Il social network non funziona. Il crash si è verificato intorno alle 18.20. Problemi di connessione per gli utenti di Perugia, dell'Umbria e di tutta Italia. Su twitter l'hashtag #Facebookdown è già in tendenza.

Il malfunzionamento è durato circa 10 minuti, con problemi di connessione per la versione desktop del social e difficoltà per quella mobile.