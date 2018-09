Facebook, ennesima bufala dei 25 amici per ingannare l'algoritmo

Ci risiamo. L'ennesima versione della bufala dei 25 amici per ingannare l'algoritmo di Facebook salta di bacheca in bacheca. Stavolta è questa: "Mi chiedevo dove fossero finiti tutti! è ridicolo avere 1147 amici e solo 25 sono autorizzati a vedere il mio post". Per l'ennesiva volta: è una bufala.

Già a febbraio Paolo Attivissimo, giornalista informatico e cacciatore di bufale, aveva smascherato la "truffa" sul suo blog. Ma è tornata alla carica, con i 25 amici. Una balla, perché è vero che Facebook ha cambiato l'algoritmo a inizio anno, ma le nuove regole del social fanno l'esatto contrario di quello che dice la bufala: premiano i post degli amici a discapito delle pagine e dei siti di notizie. Tantissimi gli umbri che sono caduti nella trappola.

Come spiega Attivissimo, la cosa è migliore è non commentare, condividere o mettere like anche per dire che è una bufala. L'algoritmo di Facebook (quello vero), pensato per combattere le fake news, paradossalmente premierà il ranking dell'avviso aumentato dalle reazioni, rendendolo ancora più virale.





Il post bufala - Mi chiedevo dove fossero finiti tutti! è ridicolo avere 1147 amici e solo 25 sono autorizzati a vedere il mio post. Mi chiedevo dove fossero finiti tutti! Questo è da sapere: è ridicolo avere oltre 700 amici e che solo 25 siano autorizzati a vedere i miei post. Ho ignorato questo messaggio prima di adesso, ma funziona !! Ho un nuovo feed di notizie. Vedo messaggi di persone che non vedevo mai.

Ecco come bypassare il sistema che FB ha posto come limite ai post sul tuo feed di notizie.

Il loro nuovo algoritmo sceglie le stesse poche persone - circa 25 - che leggeranno i tuoi post. Perciò..

Tieni il dito premuto ovunque in questo post e apparirà "copia testo". Clicca "copia". Poi vai sul tuo profilo, inizia un nuovo post e metti il ​​dito ovunque nel campo vuoto. Apparirà "incolla".. fare clic su "incolla".

Questo bypasserà il sistema.

Se stai leggendo questo messaggio, fammi un favore e lasciami un breve commento ... un "Ciao", un adesivo, qualunque cosa tu voglia, così apparirai nel mio newsfeed! FUNZIONA !!

