Evento "Con il cuore", Assisi chiusa al pubblico dalle ore 19

Quest'anno, per le note ragioni di sicurezza anti contagio, sarà proibito l'accesso del pubblico alla manifestazione “Con il Cuore, nel nome di Francesco” che si svolgerà in piazza San Francesco ad Assisi.

Per questo motivo e per regolamentare la circolazione e la sosta in via Merry del Val, via San Francesco e Borgo San Pietro, la''ministrazione comunale rende noto di aver adottato i seguenti provvedimenti: divieto di sosta – zona rimozione dalle ore 14 alle 24 del 9 giugno 2020 e comunque sino al termine dell’evento, eccetto i mezzi della Rai, delle Forze dell’Ordine, dei militari, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari, in Via Merry del Val - Via San Francesco fino al civico 22 – Via Borgo San Pietro, in corrispondenza degli alberi e dell’ingresso al sagrato dell’Abbazia di San Pietro - Piazza San Pietro – Largo Gregorio IX – Via Padre Domenico Stella – Via Giorgetti – Piazza Inferiore San Francesco – Via Frate Elia.

Divieto di transito dalle ore 14 alle 19 per lo svolgimento delle prove, ma possono transitare i veicoli dei residenti. Dalle 19 alle 24 il divieto di transito per il concerto vale anche per le auto dei residenti, tranne i mezzi della Rai, delle Forze dell’Ordine, dei militari, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari, dell’organizzazione, in Via Merry del Val - Via San Francesco – Largo Gregorio IX – Via Padre Domenico Stella – Via Giorgetti – Piazza Inferiore San Francesco – Via Frate Elia.

Dalle 19 è interdetto il passaggio anche per i pedoni nell’area interessata, tuttavia sarà consentito il transito dei residenti per raggiungere a piedi le proprie abitazioni.

L'evento "Con il cuore" sarà comunque seguibile su RAI 1, dove verrà trasmesso in diretta.