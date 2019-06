IL PERSONAGGIO - Una cestista umbra con la maglia della Nazionale agli Europei 2019

Nell'estate sportiva più la femminile di sempre - mondiale di calcio in testa - brilla anche un'umbra che si sta giocando con la maglia della nazionale italiana l'Europeo di Basket 2019 che si svolge in due nazioni Serbia e Lettonia. Elisa Ercoli, gualdese, è uno dei pivot delle azzurre che ieri hanno iniziato il loro cammino con una vittoria sofferta: 57-54 contro la Turchia. Elisa - che milita in A1 con la formazione del Sesto San Giovanni - non è scesa in campo ma siamo certi che già nelle prossime gare in programma venerdì 28 giugno alle 18.30 contro l’Ungheria e domenica 30 giugno contro la Slovenia sempre alle 18.30 (entrambe le partite in diretta su Sky Sport) la cestita gualdese darà il proprio apporto per aiutare l’Italia ad ottenere un ottimo piazzamento all’Europeo di Basket.

Anche il Sindaco Massimiliano Presciutti appresa la notizia della partecipazione di Elisa Ercoli al campionato europeo ha voluto mandare un messaggio di buona fortuna alla campionessa gualdese: “In bocca al lupo alla nostra Elisa Ercoli – ha dichiarato il Sindaco Presciutti – che insieme alle sue compagne rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei di Basket Femminili. Un grande traguardo raggiunto ed un’avventura incredibile da vivere, che per un’atleta rappresenta il coronamento di un sogno. Gualdo Tadino ha davvero dei figli straordinari. Questo è solo l’inizio per la nostra Elisa alla quale auguro le migliori fortune in questo Europee e per il suo futuro. Forza Azzurre, la città di Gualdo Tadino è con voi!”.