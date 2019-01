SPECIALE EUmbria - L’Europa ascolta i cittadini sulle strategie: ecco come dialogare online

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto FISE- Europe Direct Terni – Comune di Terni – Università di Perugia, con il cofinanziamento della Commissione Europea".

L’11 dicembre 2018 è stata pubblicata dalla Commissione europea una relazione sui dialoghi e le consultazioni avvenute con i cittadini. Trentasei pagine sono state redatte dopo aver ascoltato in università, municipi, fabbriche, circa 160000 cittadini europei di diverse età, sesso, religioni, culture.

Già dal 2013, anno europeo dei cittadini, la Commissione europea aveva dato inizio ad un percorso di dialoghi concreti attraverso riunioni civiche. Cittadini di ogni estrazione hanno avuto la possibilità di discutere, scambiare idee e parlare liberamente con commissari, deputati al Parlamento europeo, Comitato delle regioni.

“Il dibattito e il dialogo – afferma Jean Claude Junker – fanno parte dell’operato di questa Commissione da quando è nata. Abbiamo avviato un dialogo permanente con i cittadini e tutta la squadra di commissari ha percorso l’Unione intera per ascoltare speranze, paure, aspettative e nuove idee”. Da tali confronti è emersa una forte volontà dei cittadini di plasmare attivamente il futuro dell’Unione e partecipare concretamente nel suo processo evolutivo. Percepita come un continente di valori, l’Europa rappresenta un progetto di pace, uno spazio di libertà e democrazia.

Il 76% della popolazione ritiene infatti che l’UE sia un luogo di stabilità in un mondo di difficoltà e chiede una politica estera e di difesa comune. Per poter continuare a sostenere tale attività di ascolto, la Commissione ha avviato inoltre un’apposita consultazione on line in cui si chiede a tutti gli europei di indicare la direzione che l’Unione dovrebbe prendere nel futuro. Tale esercizio di democrazia partecipativa è unico nel suo genere e pone i cittadini al centro del dibattito sul futuro dell’Europa.