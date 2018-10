Eurochocolate 2018, i nuovi orari del minimetrò: corse prolungate nel week end

Conto alla rovescia per Eurochocolate 2018. Perugia, dal 19 al 29 ottobre, diventerà la capitale del cioccolato per festeggiare i 25 anni della kermesse più dolce d'Italia.

Ecco i nuovi orari del minimetrò per i giorni di Eurochocolate. Nei giorni feriali (19, 22, 23, 24, 25, 26 ottobre), l'orario di esercizio sarà dalle 7 alle 21.05 (ultima corsa da tutte le stazioni). Prolungamento di orario durante i due fine settimana di Eurochocolate. Sabato 20 e 27 ottobre minimetrò operativo dalle 7 alle 22.45 (ultima corsa da tutte le stazioni). Domenica 21 e 28 ottobre, invece, l'orario è dalle 7.30 alle 21.15 (ultima corsa da tutte le stazioni)

La Società Minimetrò S.p.A. comunica che, durante Eurochocolate, non è consentito il trasporto di biciclette all’interno delle vetture del minimetrò. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.minimetrospa.it