Tutti al Lago! nuovi bus da Perugia per raggiungere il Trasimeno, ecco da quando

Novità in vista dell'estate per tutti i perugini e i turisti che decidono di andare al Trasimeno. Buone notizie quindi, con l'attivazione di ben quattro corse giornaliere. Dal 4 luglio, tutti i mercoledì e venerdì fino alla fine di agosto, saranno attivati con 4 corse giornaliere i servizi da Perugia a Passignano sul Trasimeno e una linea circolare intorno al Trasimeno che, in coincidenza con i traghetti del Servizio Navigazioneper le Isole Maggiore e Polvese, toccheranno tutte le località che si affacciano sul Lago.

Gli autobus impiegati saranno dotati di portabiciclette a supporto degli itinerari ciclabili della zona. Gli orari dei servizi sono disponibili sul sito www.fsbusitalia.it e presso le biglietterie aziendali.

Per spostarsi si ricorda infine il biglietto Umbria.Go è il primo titolo di viaggio integrato per viaggiare senza limiti in tutta la Regione (con estensione alle stazioni FS di Orte, Chiusi e Terentola) su autobus urbani ed extraurbani, Minimetrò di Perugia, battelli sul lago Trasimeno, treni regionali e funicolare di Orvieto. Umbria.GO è disponibile nella versione biglietto, da 1, 2, 3 e 7 giorni consecutivi, e nella versione abbonamento, da 1, 3 e 12 mesi solari consecutivi, acquistabili nelle biglietterie Busitalia e Trenitalia della Regione Umbria e nelle rivendite autorizzate.