INVIATO CITTADINO Cinque amici e una passione: così è nata l'Associazione Ferromodellisti Perugia

Eravamo cinque amici al bar… ma quella sera ci vedemmo a casa nostra e nacque così l’Afp (Associazione Ferromodellisti Perugia). Li univa la passione per il ferromodellismo. Così fu elaborato uno statuto e la nascita dell’Associazione fu sancita con atto notarile il 6 febbraio 2002. Non ci sono aspetti ideologici, né economici, e nemmeno appartenenze di sorta, ma solo quella passione che induce a costruire plastici, a cercare e provare modellini, a giocare con finalità storiche e culturali. Perché il modellismo basta a se stesso.

Tante le iniziative: mostre, corsi, seminari nelle scuole, ricerche storiche su ferrovie umbre smantellate. E una sede, in quel di Mugnano dove, bandendo l’individualismo, si costruiscono plastici “sociali”. Altre sedi sono a San Mariano e San Sisto.

Ora, “Treni nella Rocca” (Cannoniera ed altre sale) è aperta fino al 9 settembre: una mostra di deciso appeal, per piccoli e adulti. Macchine in movimento su grandi plastici, ma anche modellini in forma statica, che raccontano il mondo agricolo di un tempo (lavoro dei campi, battitura), l’universo militare (aerei, navi, mezzi da combattimento, wargame), il mondo delle corse automobilistiche. E tanto altro.

Ci sono anche modelli di case e castelli, perché la passione è tanta, gli àmbiti vari e interessanti. La mostra è accompagnata da una serie di tele della pittrice Teresa Chiaraluce con rappresentazioni stradali, ferroviarie e molte immagini del Minimetro. Insomma: tutte le attività umane si riflettono in questa mostra, a ingresso libero e gratuito, che sarebbe un peccato perdere.