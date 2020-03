Sostegno alle famiglie: esonero delle rette della scuola per l'infanzia, della mensa e del trasporto

Un sostegno alle famiglie perugine. Esonero delle rette delle scuole per la prima infanzia, del trasporto scolastico e della mensa scolastica per tutto il periodo di emergenza legato al Covid 19. È quanto approvato oggi in giunta comunale su proposta del vice sindaco Gianluca Tuderi

Un provvedimento, quello adottato dalla giunta, resosi necessario in quanto il regolamento comunale non contempla la chiusura dei servizi per cause di forza maggiore né prevede riduzioni tariffarie, rimborsi o esoneri per tali evenienze.

“In un periodo così difficile per tutti i cittadini italiani – ha sottolineato il vice sindaco Gianluca Tuteri – abbiamo ritenuto opportuno approvare un provvedimento di totale esonero dal pagamento delle tariffe dei servizi educativi per tutta la durata della sospensione dell’attività al fine di sostenere le famiglie perugine”.

“L’occasione è utile per ringraziare i perugini per il senso di responsabilità che stanno dimostrando e per invitarli ulteriormente a restare a casa affinché nel più breve tempo possibile si possano ristabilire le condizioni di normalità”.