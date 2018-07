La grande "reunion" a mezzo secolo dalla maturità: per riabbracciarsi in Umbria percorrono centinaia di chilometri

Sebbene siano passati ben 50 anni dall’esame di maturità, i diplomati dell'Istituto R. Bonghi di Assisi che nel 1968 si sono diplomati, hanno deciso di rivedersi in una grande reunion. Una serata di grandi emozioni quella che hanno vissuto sabato 30 giugno ad Assisi gli ex studenti che per l’incontro, hanno affrontato anche centinaia di chilometri per potersi rivedere.

C’è chi infatti nel corso degli anni è rimasto in Umbria, ma c’è anche chi si è spostato in varie parti d’Italia. E così per l’occasione gli ex studenti sono arrivati anche da Oristano, Monza, Brindisi, Ravenna e Cortona, pur di riabbracciarsi a distanza di così tanti anni.

In particolare, a celebrare i 50 anni dal diploma, sono state le classi 5°A e 5°B di Ragioneria e la 5°A Geometri, che si sono dati appuntamento al ristorante Carfagna di Assisi. Grande è stata la gioia di rivedersi dopo mezzo secolo per i tanti ex allievi presenti alla cena. Ospiti d'eccezione anche due docenti dell'epoca, i Professori Angelo Trovellesi e Giacomo Mattielli. Agli ospiti intervenuti è stata donata una pergamena come ricordo di una serata indimenticabile.