INVIATO CITTADINO Ascensore del Mercato Coperto, quando l’ortografia è un optional

Ascensore del Mercato Coperto… quando l’ortografia è un optional. Orrori, più che errori. Accade all’interno di quel benedetto ascensore, l’unico in funzione da quando sono iniziati i lavori per la riqualificazione dello storico edificio. Sulla parte interna delle porte è applicato un grande adesivo pubblicitario che fa strame della lingua italiana.

Una serie di errori grossolani devono, evidentemente, essere sfuggiti agli occhi, e al controllo, del grafico che si è occupato delle immagini, trascurando la correttezza del testo.



Il primo svarione è contenuto nell’invito “approfitta della detrazione fiscale” che, imprevedibilmente, suona “Appoffita dellla…”. La scritta “antincendio” suona invece “Antncendio”, con mancanza della prima “i”.



Non è un bel biglietto da visita per chi sale in centro e rischia di apparire come pubblicità negativa per la stessa azienda che ha fatto l’investimento pubblicitario.