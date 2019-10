Ermes Maiolica torna a colpire con le false notizie, ma i social lo bloccano

Ermes Maiolica (o Vincenzo Cerami) ex creatore di fake news e ora docente universitario sarà protagonista, con Francesca Amenduni (Università Roma Tre) e Leonardo Bianchi (News editor di Vice Italia) di un evento per parlare di cattive notizie e qualità dell'informazione (presso Umbrò a Perugia, domenica 20 ottobre alle ore 17). Per rilanciare l'evento, senza smentirsi, ha pubblicato un post carico di odio su appartamenti in affitto purché si corrisponda a determinate caratteristiche fisiche. Il post è stato bloccato (per ora).