Storie e tradizioni perugine: l'Epifania, la "Beffana" e l'antico rituale per gli innamorati

La Beffana è, in perugino, la festa dell’Epifania. Molte le tradizioni e i detti, quali “La Piffanìa… tutte le feste porta via!”, volendo indicare la fine delle festività di fine e inizio d’anno.

La calza, la scopa, il camino, la vecchierella… sono tutte forme della tradizione, rinverdite anche da un film in programmazione in questi giorni, “La Befana vien di notte”, il primo “cinecarbone”. Nelle vesti della racchissima, la splendida Paola Cortellesi. E pensare che il termine “Befana” indica una donna con scarsissime doti di seduzione… per non dire peggio!

Esiste una tradizione perugina antichissima che consente – per chi ovviamente ci crede – di vaticinare se la persona di cui si è innamorati ricambia l’affetto. Occorre solo dotarsi di qualche foglia d’olivo da gettare sul fuoco.

La filastrocca recita “Pasquetta Pifanìa, ch’arivi gni anno, / dimme la verità che te dimanno: /si me vòl ben, fa n salto, n gioco! / Sinnò sta tli e brùcete ntól foco!” (“Pasquetta Epifania che arrivi ogni anno / dimmi la verità che ti domando: / se mi vuole bene, fa’ un salto, un gioco! / Sennò sta’ lì e bruciati nel fuoco!”).

Questo il metodo. Stando attorno al fuoco, si prendeva una fogliolina secca, la si inumidiva leggermente con la saliva e la si gettava sulla fiamma. La cabala era questa: se la foglia bruciava scoppiettando e muovendosi, era segno che l’amore era reciproco. Se invece cadeva e bruciava quietamente, il fenomeno indicava chiaramente che il sentimento non era ricambiato. La spalmatina di saliva era finalizzata al favorire lo scoppiettìo e l’ondeggiamento (partendo favoriti).

Si sa di innamorati “cotti” che, in caso negativo, ritentavano più volte l’esperimento. Ma sapevano, in cuor loro, che si trattava di un imbroglio. Si diceva che fosse lecito riprovare altre due volte. Ma qualcuno procedeva ad libitum, finché il segno non fosse quello desiderato. Cosa fa fare l’amore.