Lavori Enel, corrente interrotta a Marsciano: mappa e orari degli interventi

Una mattinata senza corrente nella zona di Marsciano, dove domani (venerdì 8 maggio) il servizio sarà interrotto a causa di un intervento sugli impianti annunciato da Enel. L'interruzzione momentanea, che dovrebbe durare dalle ore 8.30 alle ore 14.00, interesserà alcune vie in località Cerro, a Marsciano, e zone limitrofe. "Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata - spiegano da Enel - e si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori".

