Lavori Enel, corrente interrotta a Perugia: la mappa e gli orari

Corrente interrotta per decine di cittadini perugini giovedì 7 maggio, giorno in cui l'Enel ha messo in programma un intervento urgente di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico nel territorio comunale, con particolare riferimento all’area di Ponte Felcino.

L'INTERVENTO - I tecnici dell’azienda elettrica, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno infatti un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica aerea di media tensione ed in particolare rimuoveranno un pino fortemente inclinato sopra la linea elettrica di media tensione. Nell’occasione le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. La società del Gruppo può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

MAPPA E ORARI - L’intervento deve essere effettuato in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiede un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà a un gruppo molto ristretto di utenze nel modo seguente (giovedì 7 maggio (inizio alle ore 12:00 con conclusione nel pomeriggio) strada di Poggio Pelliccione civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) da 4, 4c, da 4/g a 6, 1, da 1c a 3a, 13, da 23 a 29, da 33 a 37, 41, 45, sn (senza numero); via Puccini civ. da 251 a 253, da 263 a 265; strada della Molinella civ. da 32 a 36, sn; via Monte Fumaiolo sn; strada Eugubina civ. 166, da 166/d a 168, 168/d.

RACCOMANDAZIONI - I clienti sono preavvisati attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici coinvolti, nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.