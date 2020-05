Enel, corrente interrotta ad Assisi e Spello: mappa e orari degli interventi

Corrente interrotta ad Assisi e Spello domani (mercoledì 20 maggio) e venerdì (22) nelle zone di via della Stazione, via di Bassano e via dell’Industria. La causa è l'intervento di potenziamento e innovazione del sistema elettrico annunciato da Enel.

"I tecnici d- si legge in una nota dell'azienda - sostituiranno due tralicci su cui transita la linea elettrica di media tensione denominata Rivotorto e che risultano danneggiati, motivo per cui la posa di un nuove strutture non è rinviabile. I tecnici di E-Distribuzione installeranno nuovi sostegni di tipo 21F, formato ottagonale zincato di ultima generazione, che garantiranno sicurezza ed efficienza degli impianti. Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità nella zona interessata. Gli interventi si svolgono in collaborazione con RFI, con cui sono stati concordati tempi e modalità di intervento, perché tra i due tralicci transita la linea ferroviaria Spello-Santa Maria degli Angeli".

"Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani e venerdì in entrambi i casi in orario notturno, a partire dalle ore 22 con fine lavori entro la notte (max ore 5:00 del mattino del giorno successivo). Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del fuori servizio saranno circoscritte a gruppi molto ristretti di utenze delle vie suddette di Assisi e Spello".

"I clienti - aggiunge la nota - sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.