Enel, corrente interrotta in diverse frazioni di Perugia: la mappa e gli orari dei lavori

Corrente interrotta in diverse frazioni del Comune di Perugia nei prossimi giorni. A comunicarlo è l'Enel, che annuncia "alcuni interventi circoscritti per estensione e rapidi per durata, ma importanti in termini di manutenzione del sistema elettrico. Si tratta di situazioni che riguardano gli impianti di bassa tensione, quindi in aree delimitate, per il rinnovo di alcune apparecchiature, quali isolatori su linea o interruttori in cabina, che necessitano di essere rinnovate attraverso l’installazione di componentistica dotata delle migliori innovazioni tecnologiche".

MAPPA E ORARI - Lunedì 8 giugno, a partire dalle ore 8:00 con fine lavori entro la mattinata, vi sarà un 'fuori servizio' per ragioni di sicurezza su richiesta di terzi che devono lavorare nei pressi di linee elettriche nell’area di Compresso (pochissime utenze in strada di Compresso e in strada Maestrello Pieve Petroia); martedì 9 giugno mattina, a partire dalle 8:30 con conclusione nella mattinata, si svolgerà invece un intervento di potenziamento di una linea elettrica di bassa tensione nell’area di Ripa (poche utenze di strada Sant’Egidio), mentre mercoledì 10 giugno dalle ore 6:00 alle 13:00 vi sarà un intervento di manutenzione alle apparecchiature della cabina elettrica 'Valfabbrica-Pianello'. Infine, giovedì 11 giugno sarà effettuato un lavoro più complesso all’interno della cabina in zona Lidarno (poche utenze di strada Lidarno Petrignano) con inizio alle 8:30 fino al primo pomeriggio.

RACCOMANDAZIONI - "L’Azienda - si legge in una nota di Enel - raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E...) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione 'interruzione di corrente', è a disposizione la 'mappa delle disalimentazioni' che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica".