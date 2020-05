Nuovi lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa

Nuovi lavori Enel a Perugia. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, eseguirà alcuni interventi di manutenzione del sistema elettrico. Ecco la mappa.

Lunedì 1° giugno mattina si svolgeranno interventi nelle aree di Balanzano e Ponte della Pietra, mentre nel pomeriggio sempre di lunedì verrà effettuato un lavoro in zona Montebello via San Damiano; giovedì 4 giugno mattina le operazioni riguarderanno la rete di bassa tensione di Ponte Felcino, tra le vie del Pescatore, dello Sport e limitrofe, mentre nel pomeriggio di giovedì stesso si terrà un rapido restyling su alcune prese in centro tra corso Garibaldi, via Lupattelli e limitrofe. Infine, venerdì 5 giugno mattina intervento nell’area di Ripa, tra via Lombardia, via Montefalco, via Gualdese e adiacenti.