Lavori Enel in centro storico a Perugia, elettricità staccata due volte in un giorno

Lavori Enel a Perugia: domani (giovedì 2 luglio) e venerdì 3 luglio, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, eseguirà un intervento di rinnovo tecnologico nella cabina "Porta Sole".

Le squadre operative dell’azienda elettrica, spiega una nota di Enel, "installeranno elementi di innovazione tecnologica utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio dell’impianto che, grazie alla nuova componentistica automatizzata, potrà essere gestito con telecontrollo per garantire qualità e continuità del servizio elettrico in situazioni ordinarie nonché tempi più brevi di rialimentazione in caso di disservizio".

Le operazioni, spiega ancora Enel, "che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono due interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ridurrà a due momenti all’inizio e alla fine dell’intervento rispettivamente per installare e disattivare un gruppo elettrogeno che assicurerà l’approvvigionamento energetico all’area coinvolta durante l’esecuzione dei lavori: i due brevi “fuori servizio” si svolgeranno domani alle ore 6:00 del mattino e venerdì intorno alle ore 15:00 tra via del Sole, via delle Prome, via dell’Aquila, piazza Michelotti, piazza Rossi Scotti, via Raffaello, piazza Danti, via Mattioli".

Domani mattina, inoltre, E-Distribuzione "effettuerà interventi di potenziamento e manutenzione del servizio elettrico anche a Pietralunga zona via San Vincenzo e limitrofe nonché a Perugia area Pila".