Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: lunedì 20 gennaio e mercoledì 22 gennaio E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà interventi di potenziamento delle cabine “Guarducci” e “Valli” nella zona di Ferro di Cavallo, tra via Colli Euganei, via Colle Maggio, via Col di Tenda e via Colle di Velva e vie limitrofe.

Le squadre operative dell’azienda elettrica, spiega la nota, "porteranno avanti il Progetto DSO 4.0 per la digitalizzazione del sistema elettrico, che nella seconda parte del 2019 ha già interessato altre cabine di Ferro di Cavallo: gli impianti, che trasformano l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, saranno sottoposti a restyling attraverso la sostituzione della componentistica e il rimontaggio elettromeccanico di sezionatori e interruttori motorizzati che consentiranno di automatizzare la rete in uscita con benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio".

Ecco la mappa delle vie e gli orari: Perugia, lunedì 20 gennaio (dalle ore 8:30 alle 12:30) e mercoledì 22 gennaio (dalle ore 14:30 alle 17:30), via Colli Euganei civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) 2, 8, 3, 7, 15, 27, da 49 a 51, 61, 71, 77, da 89 a 91, da 95 a 97, sn (senza numero), via Col di Tenda civ. 92, da 106 a 108, 116, 124, da 137 a 139, 157, 169, sn; via Colle Maggio civ. 16, da 44 a 46, 54, da 70 a 80, 47, da 53 a 55, da 59 a 61, da 67 a 69, 75, 79, da 91 a 93, 99, 103, da 107 a 109, da 125 a 127, sn; via Colle di Velva civ. 2, 6, da 12 a 14, da 20 a 22, 26, 3, 7, 19, 37, 43, sn; via Colle Lombarda civ. da 4 a 4a, da 10 a 12, 1, 5, da 9 a 11, sn; via Colli Albani civ. da 20 a 22, 13, da 21 a 25, sn; via Col di Lana civ. 22, 32, 36, da 44 a 46, da 19 a 21, 29; via Colle Fossato civ. 1.