Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità per 8 ore: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Enel a Perugia. Giovedì 6 febbraio E-Distribuzione effettuerà lavori di potenziamento del sistema elettrico a Perugia, alla cabina denominata “San Vetturino”.

Le operazioni, spiega la nota di Enel, devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per giovedì 6 febbraio, dalle ore 8:30 alle 16:00. Ecco la mappa delle vie: strada San Vetturino, via Bernardino Tei, strada Madonna delle Grazie, via Mazzerioli, via dei Cospiratori, via f.lli d’Italia, via dei Volontari, via Giostrelli, via Guartiero, strada Fosso dell’Infernaccio, strada Pascoletti.

I tecnici dell’azienda elettrica sottoporranno a restyling completo l’impianto, che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, installando nuove apparecchiature motorizzate per completare l’automatizzazione ed il conseguente telecontrollo della cabina stessa. Si tratta di un intervento importante che porterà benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio.