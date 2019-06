Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità per due giorni: le vie e gli orari

Nuovi lavori Enel a Perugia: lunedì 10 giugno e venerdì 14 giugno la società elettrica effettuerà lavori su una porzione di rete elettrica nella zona compresa tra la strada Eugubina, via del Favarone, strada di Santa Petronilla e aree limitrofe.

Nel dettaglio, spiega una nota di Enel, "i tecnici di E-Distribuzione rinnoveranno un lungo tratto di linea elettrica aerea in via del Favarone con nuovo cavo di ultima generazione, più resistente ed efficiente, con particolare attenzione anche all’inserimento dell’impianto nel contesto paesaggistico. I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato per lunedì e venerdì".

Case senza elettricità, la mappa delle vie e gli orari

Perugia, lunedì 10 giugno e venerdì 14 giugno, dalle ore 8:30 alle 16:30, str Eugubina civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) 20, 24, da 100 a 102h, 106, da 110 a 124, 128, da 132 a 136b, 142, 142c, da 142f a 142g, da 125 a 129, 129b, da 133 a 133h, da 157e a 159, 163, sn (senza numero); vocabolo dei Monticelli civ. 2, 8, 12, da 88 a 90, da 5 a 7, sn; str Monticell-s.pet civ. 2a1, da 2c a 2d, da 6 a 6a, da 1a a 1d, 94, 1, da 135 a 141, da 141l a 157, 157b, sn; str di Santa Petronilla civ. 28, 32, 144, 575, sn; via del Favarone civ. 12, da 16 a 18, da 18/b a 20, da 20/c a 22/a, da 22/f a 24, da 24/i a 26, da 11 a 15, da 15/c a 19, da 19/b a 37, sn; via Piero della Francesca civ. da 62 a 62/a, da 62/d a 64, 111, 115; via Eugubina civ. 88, da 117/b a 121/c, da 121/e a 121/f, sn; via del Bufalo sn.