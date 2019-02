Nuovi lavori Enel, case senza elettricità a Perugia e Marsciano: la mappa delle vie e gli orari

Lavori Enel a Perugia e Marsciano, la mappa delle vie e gli orari. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, comunica che domani, venerdì 8 febbraio, effettuerà lavori di manutenzione e potenziamento su porzioni circoscritte di rete elettrica a Perugia, zona piazza Partigiani, e a Marsciano, con particolare riferimento all’area di San Valentino della Collina.

A Perugia, i tecnici dell’azienda elettrica provvederanno allo spostamento di alcuni impianti di piccola taglia ed eseguiranno nuove connessioni alla rete elettrica per il trasporto pubblico, potenziando l’assetto di rete per garantire una distribuzione elettrica equilibrata in tutta l’area.

A Marsciano, invece, le squadre operative di E-Distribuzione effettueranno il restyling della cabina denominata “San Valentino”, nella frazione omonima e aree limitrofe, attraverso la sostituzione di alcune apparecchiature, che risultano danneggiate, e l’installazione di nuovi scomparti e componentistica motorizzata per automatizzare il funzionamento dell’impianto garantendo qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie nonché tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio.

Ecco gli orari: Perugia, venerdì 8 febbraio, dalle ore 14:00 alle 16:00, piazza Partigiani civ. 18, sn (senza numero); via Di Lorenzo civ. 23. Marsciano, venerdì 8 febbraio, dalle ore 8:30 alle 16:00, pochi civici di voc. Case del Colle, strada Provinciale, via XI Febbraio, voc. Casa Nuova, voc. Fontanella, via Cupa, voc. Marenzano, voc. Belvedere.