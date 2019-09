Ancora lavori Enel sulla rete elettrica di Perugia: lunedì 16 settembre, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà un intervento di restyling impianti e decoro urbano in città, nell’area di Solfagnano e a Ferro di Cavallo.

Ancora lavori Enel a Perugia, case senza corrente per ore: la mappa delle vie e gli orari

Ecco la mappa delle vie e gli orari. Perugia, lunedì 16 settembre, dalle ore 14:00 alle 16:00, via Madonna del Popolo civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) 2, 10, 22, 26, 32, 36, da 44 a 46, 52, 60, 68, 74, 84, 88, 98, da 104 a 106, 110, 23, sn (senza numero); str. Tiberina nord da 200 a 200a1, 1, 339, 343, da 347 a 349, 355, 373, da 373c a 373c2, sn; via della Solidarietà civ. da 4 a 8a, da 8c a 10, da 28 a 34, 38, 52, 62, 1, da 1/c a 1/e, sn; via Macbeth civ. da 14 a 16, da 11 a 13; str. La Bruna Palazzetta civ. 7, sn; via delle Casette civ. da 1 a 5; via Ernani civ. 14, 32, 5, 23; str. della Parlesca sn; str. Solfagnano sn; str. della Bruna sn; via Milletti sn; via Rigoletto civ. 8, via Aida sn.

Un altro intervento, più circoscritto per estensione, si svolgerà sempre lunedì 16 settembre nella zona di Ferro di Cavallo, nell’ambito del progetto DSO 4.0 per l’automatizzazione degli impianti elettrici: i lavori richiederanno un’interruzione programmata del servizio elettrico, dalle ore 9:00 alle 15:00, per le sole utenze di via Amerigo Vespucci civ. da 9 a 17, via Magellano civ. 8, 16, 24, 29, via Cristoforo Colombo civ. 4, da 3 a 17, via delle Caravelle civ. 19/e.

Come spiega E-Distribuzione, "le squadre operative dell’azienda elettrica effettueranno un’operazione di manutenzione e decoro urbano attraverso il rinnovo e la verticalizzazione di alcuni sostegni della linea elettrica aerea che fornisce alimentazione all’area. Nell’occasione, i tecnici di E-Distribuzione effettueranno anche la calibrazione dei carichi per garantire un assetto di rete equilibrato ed efficiente in tutta la zona".