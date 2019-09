Ancora lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Ancora lavori Enel a Perugia e case senza elettricità per ore. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che venerdì 6 settembre eseguirà l'intervento di rinnovo delle cabine elettriche a Perugia, nella zona di Ferro di Cavallo.

Ecco la mappa delle vie e gli orari

Perugia, Ferro di Cavallo, venerdì 6 settembre, dalle ore 8:30 alle 15:30: via Giusti civ. 2, da 6 a 12, da 16 a 18, da 24 a 26, 30, da 38 a 38a, da 44 a 46, 52, da 60 a 62, 74, da 1 a 5, 11, 39, 49, 57, da 63 a 65, 77, sn; via Fra Carpine civ. 36, 56, da 60 a 64, da 70 a 80; via Gregorovius civ. da 16 a 22a, 9, sn; piazza dei Navigatori civ. 32, da 31 a 33/a; via Oliveto civ. da 8 a 46; via Salvatorelli civ. 5, 25, 35; via Firenze civ. da 183 a 185.

Come spiega E-Distribuzione "gli impianti, che trasformano l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, saranno sottoposti a restyling attraverso la sostituzione della componentistica e il rimontaggio elettromeccanico di sezionatori e interruttori motorizzati che consentiranno di automatizzare il sistema elettrico in uscita con benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio".