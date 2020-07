Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, domani (mercoledì 22 luglio) e giovedì 23 luglio eseguirà due interventi di potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Perugia, rispettivamente in zona Resina (domani) e via Angeloni / Stazione (giovedì), nelle cabine “Resina I” e “Angeloni”.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per domani nel caso di Resina, a partire dalle 8:30 con conclusione nel pomeriggio per poche utenze di strada Tiberina Nord, via Divisione Acqui, via Divisione Cremona e via Canteo, e per giovedì 23 luglio nell’area di via Angeloni, a partire dalle ore 6:00 con fine lavori entro la mattinata per un gruppo ristretto di utenze comprese tra via Angeloni, via Venti Settembre, piazza Fonti di Veggio, via Busti, via Cortonese, via San Prospero, via Oddi Sforza, via Breve, via del Bucaccio.

In entrambi i casi, i tecnici dell’azienda elettrica effettueranno il restyling completo degli impianti, con smontaggio e rimontaggio della componentistica elettromeccanica interna che sarà rinnovata attraverso l’installazione di apparecchiature motorizzate di ultima generazione, che consentiranno di garantire qualità e continuità del servizio elettrico lungo le linee collegate alla cabina nonché tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica nelle aree oggetto di intervento.