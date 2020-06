Nuovi lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Enel: giovedì 18 e venerdì 19 giugno interventi di potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Perugia, nelle aree di Villa Pitignano (domani) e di San Sisto (giovedì e venerdì).

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per domani a Villa Pitignano (inizio lavori 8:30 e conclusione nel primo pomeriggio per pochi civici di via degli Argonauti, via Quirino, via Urano, via delle Nereidi, via delle Amazzoni e limitrofe) e per giovedì e venerdì a San Sisto, dove per la complessità dell’intervento saranno installati gruppi elettrogeni che assicureranno il servizio elettrico: saranno quindi necessari due brevi “fuori servizio” giovedì 18 giugno, nella fascia oraria 7:00 – 9:00, e venerdì 19 giugno, nella fascia oraria 14:00 – 16:00, per la posa e la rimozione dei generatori, il tutto circoscritto a poche utenze di viale San Sisto altezza via Bach, via Pergolesi, via Mancinelli, via Mozart, via Diruta, via Bizet, via delle Laudi, via Albinoni e via Gaffurio.