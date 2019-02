Enel, lavori nel centro storico a Perugia: case senza elettricità, la mappa delle vie e gli orari

Lavori Enel in centro storico a Perugia. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che, a seguito di un guasto al cavo di collegamento fra due cabine elettriche situate nel centro storico di Perugia, eseguirà questa notte un piano di lavori straordinario che coinvolgerà diverse vie del centro cittadino. L’intervento, di natura urgente e improcrastinabile, è finalizzato a riparare nel più breve tempo possibile il guasto ed evitare futuri disservizi, di maggiore durata, alla clientela. Al fine di ridurre al massimo i disagi, i tecnici dell’azienda elettrica hanno programmato in via eccezionale i lavori durante la notte, che comporteranno un’interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 00:00 alle ore 06:30.

La mappa delle vie - Di seguito il piano dei lavori: v del verzaro da 18 a 20, da 30 a 32,44, 48, 9, 13, da 19 a 23, da 27 a 29, 35, da 39 a 41, 45, 49, da 53 a 61, 71,n, pza f morlacchi da 2 a 4, 8, 26, da 30 a 32, da 1 a 7, da 11 a 13, da 19 a 23, sn pza quattro novembre da 10 a 16, da 20 a 22, 9, 13, da 19 a 23, sn, v baldeschi 2, da 2b a 10, da 10b a 16, da 1 a 31,v cesare battisti da 4 a 6, da 3 a 5, 9,15, 19, sn v della tartaruga 2, da 6 a 8, da 3 a1a, 15, v delle cantine 2, 18, da 1 a 7, da 11 a 15, v guardabassi da 2 a 10, 14, da 5 a 15, v armonica 6b, da 14 a 16, da 3 a 11 pza ansidei 2, da 2b a 4, da 1 a 5, v appia da 2 a 2a, da 2c a 2d, 5, v del poggio da 18 a 20, 13, 17, v dell aquilone 4, 8, da 3 a 7, v pernice della da 4 a 10, 1, v francolina da 8 a 18, 7, 15, v della siepe da 4 a 6, 5, v del cotogno da 1 a 3 v dell arco da 2 a 4, 1, pza san paolo 4, da 1 a 5, v ulisse rocchi 6, 28, pza cavallotti 8, 9, sn, v san paolo 23.