Lavori Enel a Marsciano, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Lavori Enel a Marsciano, case senza elettricità. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che venerdì 13 settembre effettuerà un intervento a Marsciano per il rinnovo del trasformatore e della componentistica elettromeccanica nella cabina denominata “Marconi”, che fornisce alimentazione all’area compresa tra l’omonima via Marconi e le limitrofe via Piccolotti, via Buozzi, viale della Vittoria, largo Goldoni, via f.lli Ceci, piazza Mazzini, via Umberto I, piazza Bolli, piazza Marx e vicolo degli Orti.

Nel dettaglio, spiega la nota di E-Distribuzione, le squadre operative dell’azienda elettrica installeranno un nuovo trasformatore di ultima generazione e di maggiore potenza e doteranno la cabina di nuove apparecchiature motorizzate per migliorare la qualità del servizio sia in situazioni ordinarie sia in caso di disservizio, quando sarà possibile isolare il tronco di linea guasto e restituire immediatamente al resto delle utenze tramite la telegestione della rete elettrica.

Lavori Enel a Marsciano, la mappa delle vie e gli orari

Questo il piano dei lavori: Marsciano, venerdì 13 settembre, dalle ore 5:00 alle 10:00, via f.lli Ceci civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) da 8 a 22, 28, da 32 a 40, 44, 27, da 45 a 49, da 55 a 63; via Marconi civ. 2, da 6 a 12, 18, da 22 a 30, sn (senza numero); largo Goldoni civ. da 8 a 12, da 9 a 11, sn; piazza Mazzini civ. da 2 a 4, da 1 a 3, sn; viale della Vittoria civ. 5, da 13 a 15, sn; via Umberto I civ. 43, da 43b a 45, 51; vicolo degli Orti civ. 2, 8, da 1 a 5, sn; viale Piccolotti civ. da 1 a 3, sn; piazza Bolli civ. da 4 a 6, 10, 5; via dei Mille sn; via Buozzi civ. 2; piazza Marx 37/a.